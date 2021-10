Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Torino di Liga Italia Malam Ini Live Bein Sports 2, Giroud Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming AC Milan vs Torino di Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 2 & tak Siaran Langsung RCTI, Oliver Giroud main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming AC Milan vs Torino di Liga Italia Serie A, Rabu (27/10/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Oliver Giroud main.

Siaran Langsung Liga Italia antara AC Milan vs Torino dimulai pukul 01.45 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak bisa di RCTI + .

Link Live Streaming AC Milan vs Torino bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Oliver Giroud main.

Duel AC Milan vs Torino di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak bisa via RCTI +.

Baca juga: Jadwal Liga Italia Live RCTI Mulai Malam Ini, AC Milan vs Torino & Juventus vs Sassuolo

Baca juga: Line Up & Link Streaming Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Asia U-23, Witan Main

Baca juga: LIVE Indosiar! Line Up & Link Streaming PSIS vs Persib di Liga 1 Malam Ini, Ezra Walian Main

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Persija vs Persebaya di Liga 1 Malam Ini Live Indosiar, Simic vs Marukawa

Milan belum terkalahkan di Serie A musim ini (M8 S1 K0; gol 22-9). Sementara itu, Torino baru menang tiga kali (M3 S2 K4; gol 12-10).

Akhir pekan kemarin, Milan cukup bersusah payah untuk mengalahkan sembilan pemain tuan rumah Bologna dengan skor 4-2. Rafael Leao dan Davide Calabria masing-masing menyumbang satu gol, Ismael Bennacer memberi kontribusi satu gol dan satu assist, sedangkan Zlatan Ibrahimovic 'memborong' satu assist, own goal, dan gol.

Di laih pihak, Torino sukses memutus tren buruk mereka. Sempat melalui empat laga beruntun tanpa kemenangan (M0 S2 K2), Torino akhirnya bisa bangkit dengan memukul sang tamu Genoa 3-2 lewat gol-gol Antonio Sanabria, Tommaso Pobega, dan Josip Brekalo.

Milan kini telah menyamai perolehan poin Napoli. Tertahannya Napoli 0-0 di markas AS Roma membuat kedua tim kini sama-sama memiliki 25 poin di peringkat satu dan dua.

Milan tentu tak ingin sampai terpeleset dalam balapan di papan atas. Untuk itu, Torino perlu mereka taklukkan.

Milan cuma kalah 2 kali dalam 30 laga terakhirnya melawan Torino di semua kompetisi (M16 S12 K2).