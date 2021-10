SEDANG BERLANGSUNG Live Indosiar, PSIS vs Persib di Liga 1 2021 Ezra Walian & Wander Luiz Starter

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung Live Streaming PSIS vs Persib di Jadwal Liga 1 2021, Selasa (26/10/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Ezra Walian dan Wander Luiz Starter.

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga antara PSIS Semarang vs Persib Bandung via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 18.15 WIB.

Link Live Streaming PSIS vs Persib ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan tak via Live Streaming Indosiar karena free to air. preiksi laga ada di artikel ini, Ezra Walian dan Wander Luiz Starter.

Duel PSIS Semarang vs Persib Bandung vs PSS Sleman di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan tak di Indosiar.

Rekor tidak terkalahkan bakal dipertaruhkan dalam laga ini. Dari 18 peserta kompetisi Liga 1 2021, hanya ada dua klub saja yang hingga kini belum pernah tumbang, yakni PSIS Semarang dan Persib Bandung.

PSIS sudah membukukan lima kali kemenangan disertai 3 hasil imbang dari 8 penampilan. Sedangkan klub kedua mengemas catatan 4 kemenangan plus 4 skor imbang dari jumlah pertandingan yang sama.

Kini, kedua kubu bakal terlibat bentrok di atas lapangan. Bukan tidak mungkin, salah satu dari klub tersebut akan tumbang alias menelan kekalahan perdana selama tampil dalam hajatan Liga 1 2021.

Barito Putera vs PSIS Semarang Liga 1 2021 Pekan 8 Rabu (20/10/2021) malam. (IG @psbaritoputeraofficial)

Di Liga 1 2021, Mohammed Rashid telah melesakkan total empat gol selama 8 pertandingan. Tampil dalam musim debut perdana untuk Persib, ia sekarang memimpin daftar top skor klub. Pemain asal Palestina itu pun tercatat sudah dua kali menciptakan brace alias 2 gol langsung dalam sebuah laga, yakn ke gawang Persita serta PSS.

Berbicara usai kemenangan Persib 4-2 atas PSS, Rashid pun mengaku cukup puas dengan kinerjanya tersebut. Melihat performa yang sedang on fire, duel kontra PSIS bisa menjadi panggung berikutnya bagi gelandang 26 tahun itu untuk terus melanjutkan ketajaman di mulut gawang lawan.

"Saya sangat senang dapat membantu tim memenangkan pertandingan, terutama setelah babak pertama yang buruk. Itu adalah comeback yang hebat. Tapi yang terpenting adalah tiga poin," ucapnya, dikutip laman resmi klub.