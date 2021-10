SEDANG BERLANGSUNG! Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Asia U-23, Bagus Starter

Timnas Indonesia vs Australia di laga Grup G Kualifikasi Piala Asia U-23 2022 leg 1 Selasa (26/10/2021) via Siaran Langsung SCTV, Duel Timnas Taiwan VS Timnas Indonesia di leg 1 Kualifikasi Piala Asia 2023 babak Playoff di Stadion Buriram, Kamis (7/10/2021).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung Live Streaming Timnas Indonesia vs Australia di laga Grup G Kualifikasi Piala Asia U-23 2022 leg 1 Selasa (26/10/2021) via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online. Duet Bagus Kahfi dan Saghara tukang gedor di depan.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Asia U-23 2022 babak Playoff antara Timnas Indonesia vs Australia bisa diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 19.00 WIB, tapi kemungkinan tak bisa via Live Streaming SCTV karena free to air.

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Australia ini bisa diakses via Live Streaming Vidio.com dan tetap Siaran Langsung SCTV. Duet Bagus Kahfi dan Saghara tukang gedor di depan.

Duel Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2022 babak Playoff dapat diakses via Live Streaming TV Online www.vidio.com atau mungkin via Live Streaming SCTV yang banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini.

Tim besutan Shin Tae-yong punya modal berharga jelang menghadapi Australia.

Timnas Indonesia U-23 menang dengan skor 2-0 atas Nepal berkat gol yang dicetak Hanis Saghara (55') dan Witan Sulaeman (90+3').

Sebelumnya, Indonesia juga berhasil meraih hasil positif saat melawan Tajikistan dengan meraih kemenangan 2-1 atas tim tuan rumah.

Gelandang Timnas Indonesia U-23, Witan Sulaeman mengaku masih ada celah dalam skuat Garuda Muda meskipun menang dalam dua laga uji coba sebelum Kualifikasi Piala Asia U-23 melawan Australia nanti.

Faktor komunikasi, khususnya di lapangan menjadi poin yang harus diperbaiki skuat Garuda Muda, menurut pemain Lechia Gdansk ini.

Gelandang timnas U-19 Indonesia, Witan Sulaeman saat menjalani Pemusatan Latihan (TC) di Kroasia. (Media PSSI)

"Komunikasi di lapangan kami harus perbaiki," ungkap Witan.