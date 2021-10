Iko Uwais Bakal Adu Akting Dengan Sylvester Stallone dan Jason Statham di Film The Expendables 4

BANJARMASINPOST.CO.ID- Kemampuan beladiri aktor laga ganteng Indonesia Iko Uwais semakin diakui dunialuar.

Setelah sukses membintangi The Raid, Star Wars: The Force Awakens (2015) dan lainnya, Iko Uwai kembali dipercaya membintangi film laga The Expendables 4.

Ya, siapa tak kenal dengan film laga The Expendables ini, Sequelnya akan kembali diproduksi dan Iko Uwais menjadi salah satu aktornya.

Di film laga top ini Iko Uwais akan beradu akting dengn para pemeran laga internasional yang sudah punya nama seperti Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, dan Randy Couture. .

Namun di film ini kabarnya Iko Uwais akan memerankan tokoh antogonis alias jadi penjahat.

Dilansir Deadline, Rabu (27/10/2021), Iko Uwais bakal membintangi film The Expendables 4.

Di film itu, Iko Uwais akan memerankan tokoh antagonis. Sayangnya, belum diketahui secara pasti karakter seperti apa yang bakal dimainkan Iko Uwais.

Namun, Iko Uwais dipastikan bakal beradu akting dengan Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, dan Randy Couture.

Selain itu, adapula aktor lain yang sudah terlebih dahulu diumumkan untuk bermain dalam film besutan Scott Waugh ini.

Mereka adalah Megan Fox, Curtis ‘50 Cent’ Jackson, Jacob Scipio, dan Andy Garcia. Detail plot cerita The Expendables 4 juga masih dirahasiakan