Jadwal Liga 1 Live Indosiar Hari Ini, Arema FC vs Persita & PSS Sleman vs Bali United

Jadwal Liga 1 Pekan Ini via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Arema vs Persita dan PSS vs Bali United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2021/2022 pekan ke-9 mulai 25-27 Oktober 2021 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar pekan ini. Ada Arema vs Persita dan PSS vs Bali United.

Siaran Langsung Liga 1 pekan ini dibuka laga Persipura vs Barito Putera pada Senin 25 Oktober 2021 dan tayang via Live Streaming Tv Online di Vidio.

Semua pertandingan di Jadwal Liga 1 akan disiarkan secara live streaming tv online di Vidio. Beberapa laga tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Termasuk laga Arema vs Persita dan PSS vs Bali United.

PSS Sleman vs Bali United di Liga 1 akan menjadi duel yang sangat seru.

Sebab, kedua tim belum pernah kalah pada delapan laga BRI Liga 1.

Persib kini mendapat 16 poin dan berada di posisi ketiga.

Sementara, PSIS berada di posisi kedua dengan 18 poin.

Persib dalam performa yang bagus pada dua laga terakhir. Wander Luiz pun mulai menemukan ketajamannya di depan gawang.

Di sisi lain, PSIS sudah sangat teruji kualitasnya. PSIS tidak goyah walau berulang kali kehilangan pemain kunci.

Catatan statistik Persib dan PSIS cukup berimbang. Persib mencetak 12 gol dan kebobolan enam gol.