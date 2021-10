Keluarga Anang Hermansyah Berkumpul Bersama Keluarga Raul Lemos, Azriel Hermansyah Gembira

BANJARMASINPOST.CO.ID - Haru dan bahagia. Begitulah pertemuan keluarga Anang Hermansyah dan Raul Lemos.

Dengan pertemuan ini, Azriel Hermansyah bersyukur doanya kini terkabul.

Sarah Menzel dan Thariq Halilintar tampak bahagia dalam pertemuan tersebut.

Bagi Azriel Hermansyah, pertemuan dua keluarga tersebut sangat mengharukan.

Ia mengaku doanya telah terkabul.

Hal itu diungkapkan Azriel lewat unggahan di Instagram.

Pertemuan keluarga Anang Hermansyah, Aurel dan Atta Halilintar dengan Krisdayanti dan Raul Lemos. (YouTube AH)

Azriel memposting potret pertemuan keluarga The Hermansyah, The Lemos, dan The Atta.

Kekasih Sarah Menzel itu bersyukur akhirnya bisa berkumpul bersama keluarga lengkap.

"Doaku terkabul.. kumpul bersama dengan keluarga," tulis Azriel seperti dikutip TribunStyle.com dari Instagram, Rabu 27 Oktober 2021.

Azriel berharap pertemuan keluarga tersebut bisa terus dilakukan.