Live RCTI! Line Up & Link Streaming Lazio vs Fiorentina di Liga Italia Malam Ini, Vlahovic Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Lazio vs Fiorentina di Liga Italia Serie A via Live Streaming Bein Sports dan Siaran Langsung RCTI, Dusan Vlahovic dan Ciro Immobile main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Lazio vs Fiorentina di Liga Italia Serie A, Kamis (28/10/2021) via Live Streaming Bein Sports dan tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Ciro Immobile dan Dusan Vlahovic main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Lazio vs Fiorentina dimulai pukul 01.45 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa di RCTI + .

Link Live Streaming Lazio vs Fiorentina bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Dusan Vlahovic dan Ciro Immobile main.

Duel Lazio vs Fiorentina di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa via RCTI +.

Lazio dan Fiorentina sedang bersaing di papan tengah klasemen sementara. Biancoceleste kini duduk di urutan 8 tabel Serie A dengan koleksi 14 angka, hanya berjarak 1 poin dari La Viola yang berada tepat di bawahnya.

Pada pekan ke-8, kedua tim mengalami nasib berbeda. Lazio secara mengejutkan takluk dengan skor telak 4-1 dari Hellas Verona.

Sebaliknya, La Viola sukses meraup poin penuh saat menjamu Cagliari lewat kemenangan 3 gol tanpa balas.

Lazio jelas tak ingin mengulang kegagalan seperti di pekan ke-8 lalu. Skuad asuhan Maurizio Sarri bertekad mendulang kemenangan di kandang sendiri dalam laga kontra Fiorentina nanti.

Kemenangan bukan sesuatu yang mustahil bagi Lazio. Terlebih, rekor kandang mereka sejauh ini cukup mentereng. Ciro Immobile dan kolega tak pernah kalah dalam 4 laga kandang beruntun musim ini, dengan torehan 3 kali menang dan 1 hasil seri.

Sarri juga masih layak percaya diri pada komposisi skuadnya, terutama dalam hal serangan.