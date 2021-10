Prediksi Susunan Pemain Empoli vs Inter Milan di Liga Italia Malam Ini Live Bein, Calhanoglu Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Empoli vs Inter Milan di Liga Italia via Live Streaming Bein Sports tak Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming RCTI, Hakan Calhanoglu absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Empoli vs Inter Milan di Liga Italia Serie A, Kamis (28/10/2021) via Live Streaming Bein Sports dan tak tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Hakan Calhanoglu absen.

Siaran Langsung Liga Italia antara Empoli vs Inter Milan dimulai pukul 01.45 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak bisa di RCTI + .

Link Live Streaming Empoli vs Inter Milan bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Hakan Calhanoglu kemungkinan tidak bermain.

Duel Empoli vs Inter Milan di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa via RCTI +.

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Liga Champion Live SCTV, Liverpool vs Atletico, AC Milan vs Porto Dll

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Juventus vs Sassuolo di Liga Italia Malam Ini Live RCTI +, Chiesa Main

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Arema FC vs Persita di Liga 1 Malam Ini Live Indosiar, Carlos Fortes Main

Kiprah Empoli musim ini terbilang cukup impresif. Empat kemenangan telah mereka raih.

Termasuk di antaranya adalah 1-0 atas Juventus di Turin pada pekan kedua, juga 4-2 atas tuan rumah Salernitana akhir pekan kemarin.

Empoli kini berada di papan tengah dengan 12 poin (M4 S0 K5).

Andrea Pinamonti, yang merupakan pemain pinjaman dari Inter, adalah top skor sementara Empoli dengan torehan tiga golnya sejauh ini.

Sementara itu, Inter baru saja meraih hasil imbang saat menjamu Juventus.

Sempat unggul lewat gol ke-7 Edin Dzeko di Serie A musim ini, tim besutan Simone Inzaghi tersebut kebobolan gol penalti Paulo Dybala menit 89 dan gagal meraup poin penuh.