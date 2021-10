Prediksi Susunan Pemain Juventus vs Sassuolo di Liga Italia Malam Ini Live RCTI +, Chiesa Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Juventus vs Sassuolo di Liga Italia Serie A via Live Streaming Bein Sports dan Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming RCTI +, Federico Chiesa main

Juventus mulai merangsek naik ke papan atas usai mampu mempertahankan rekor tak terkalahkannya saat berjumpa Inter, Minggu (24/10) kemarin.

Bertandang ke Giuseppe Meazza, markas Inter, Juve sukses menahan imbang dengan skor 1-1.

Kini, Juventus berada di urutan 6 klasemen dengan 15 poin, hanya kalah selisih gol dari Atalanta tepat di atasnya.

Dari 9 laga yang dimainkan, Si Nyonya Tua telah mengumpulkan 4 kemenangan dan 3 hasil imbang. Sementara sisanya, 2 pertandingan, berakhir dengan kekalahan.

Di lain sisi, Sassuolo juga membawa bekal bagus jelang lawatan ke Turin. Neroverdi sukses meraih hasil positif di pekan terakhir Serie A, Sabtu (23/10) kemarin.

Menjadi Venezia, Domenico Berardi dan kolega sukses meraup kemenangan meyakinkan 3-1.