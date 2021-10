Program Studi Biologi FMIPA ULM Sukses Menggelar Seminar Internasional The 2nd ICWEB 2021

The 2nd International Conference on Tropical Wetland Biodiversity and Conservation (ICWEB)

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebuah event besar yang bertajuk The 2nd International Conference on Tropical Wetland Biodiversity and Conservation (ICWEB) telah digelar secara sukses oleh Program Studi Biologi FMIPA Universitas Lambung Mangkurat pada hari Sabtu-Minggu, tanggal 23-24 Oktober 2021.

Kegiatan seminar internasional yang diagendakan setiap 2 tahun sekali ini digagas oleh Program Studi Biologi FMIPA ULM untuk menyebarluaskan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan biodiversitas tropis lahan basah.

Tujuannya agar hasil penelitian tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan, mengelola, dan menggiatkan konservasi lahan basah di Indonesia umumnya dan Kalimantan Selatan khususnya.

Gagasan ini diwujudkan dalam rangka mendukung visi misi Universitas Lambung Mangkurat yaitu menjadi universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah.

Kegiatan ICWEB tahun ini mengangkat tema “Enhancing Education and Research in Tropical Wetland Biodiversity and Conservation for Better Development”.

Tidak seperti pelaksanaan kegiatan ICWEB yang pertama, yang diselenggarakan dalam kondisi sebelum pandemi pada November 2019 yang lalu, kegiatan ICWEB yang kedua ini diselenggarakan secara online melalui platform Zoom Meeting dengan difasilitasi oleh teknologi informasi terkini.

Dituturkan oleh Anni Nurliani, S.Si, M,Sc., Ph,D selaku ketua panitia kegiatan ini, dalam pelaksanaan seminar internasional kali ini Program Studi Biologi bekerjasama dengan 9 mitra dari dalam dan luar negeri, yaitu Hokkaido University Jepang, The New Castle University Auastralia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Palangkaraya (UPR), Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia (SBI), Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Propinsi Kalimantan Selatan, Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra), dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Selatan.

Lebih lanjut menurut Anni, kegiatan ICWEB kedua ini jmengundang narasumber dari dalam dan luar negeri.

Narasumber dari luar negeri yaitu Prof. Toshio Tsubota dari Hokkaido University Jepang; Prof. Matthew Hayward dari The University of New Castle Australia; Assoc. Prof. Ramesh Boonratana dari Mahidol University Thailand, Assist. Prof. Daniele Cicuzza dari Universiti Brunei Darussalam.

Dari dalam negeri narasumber yang diundang yaitu dari Konsorsium Biologi Indonesia (KOBI) yaitu Prof. Budi Setiadi Daryono; dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yaitu Dr. Atit Kanti; dari UGM yaitu Dr. Hery Wijayanto, dari UPR yaitu Prof. Dr. Liswara Neneng, dan dari ULM yaitu Abdul Gafur, Ph.D dan Dr. Rusmiati.

Koordinator Program Studi Biologi FMIPA ULM, Dr. Gunawan, M.Si mengatakan, seminar internasional ini merupakan suatu ajang dan momen bertukar informasi antara peneliti nasional dan internasional tentang pengelolaan lahan basah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (KalSel).