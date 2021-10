Bea Cukai Kalbagsel Gelar Customs Fest, Bekali Pegawai dengan Softskill dan Hardskill 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebagai instansi di bawah Kementerian Keuangan, Bea Cukai memiliki empat tugas

utama yaitu memungut penerimaan negara, mengawasi lalu lintas barang dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, memberikan fasilitas perdagangan melalui berbagai upaya strategis, serta memberikan dukungan kepada industri dalam negeri.

Empat tugas utama tersebut, tentu banyak sekali tantangan yang dihadapi para pegawai Bea Cukai dalam menjalankannya.

Seluruh pegawai Bea Cukai dituntut untuk mengembangkan keahlian baik berupa hardskill maupun softskill guna mendukung pelaksanaan tugas di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Harapannya seluruh pegawai Bea Cukai senantiasa cakap dalam menghadapi isu-isu strategis masa kini, serta sigap dan berani dalam menghadapi semua tantangan di lapangan.

Memahami hal tersebut, sejalan dengan tema Hari Bea Cukai ke-75 : Menampi masa, kumpulkan asa, Bea Cukai untuk Indonesia, Kantor Wilayah DJBC Kalbagsel dibawah pimpinan Ronny Rosfyandi mengadakan acara Customs Festival.

"Customs Festival merupakan sebuah acara yang memanifestasikan dan mengembangksn potensi diri dalam aspek budaya dan kearifan lokal sebagai modal penting menuju kompetisi era industri 4.0," papar Hasanudin, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan, yang bertindak sebagai salah PIC lomba, Kamis (28/10/2021).

Ditambahkan dia, ada pun rangkaian acara di Customs Fest yakni webinar foto story, webinar penggalian potensi diri, webinar writing class webinar editing video, customs goes to campus, dan lomba-lomba

sebagai ajang praktik dari materi webinar yang sudah disampaikan.

Customs Fest mulai dilaksanakan tanggal 28 September dan berakhir hari ini, 28 Oktober 2021 diikuti oleh seluruh pegawai Kantor Wilayah dan lima Satuan Kerja, yakni KPPBC TMP B Banjarmasin, KPPBC TMP C Kotabaru, KPPBC TMP C Palangka Raya, KPPBC TMP C Pangkalan Bun, dan KPPBC TMP C Sampit.

Terpisah, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Bekti Trilestariningtias, selaku ketua panitia menjelaskan

tujuan Customs Fest antara lain untuk mengembangkan minat, bakat, dan pengetahuan yang

berkaitan dengan isu-isu strategis yang dihadapi pegawai Bea Cukai Kalbagsel.

Selain, lanjut dia, juga menumbuhkan jiwa pegawai yang berorientasi pada prestasi serta selaras dengan sikap dasar Bea Cukai sendiri yakni jujur, loyal, korsa, inisiatif dan korektif, serta meningkatkankesadaran serta pengetahuan masyarakat terhadap isu-isu terkini terutama dalam bidang Kepabeanan dan Cukai.

Dalam penyelenggaraan webinar, Bea Cukai Kalbagsel mengundang beberapa praktisi danahli dalam masing-masing materi seperti Moch. Ardani, Juan Girsang, Sampurna Budi Utomo, Slamet Rianto dan Moch. Islam Alwi sebagai narasumber.

Penutupan Customs Fest digelar bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2021 secara online via aplikasi zoom dan offline di Aula KPPBC TMP B Banjarmasjn dan dan dihadiri para Kepala Satker di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalbagsel yakni Hari Murdiyanto, Kurnia Saktiyono, Bambang LG, Qurnia Ahmad Bukharidan Pandhu Pratomo. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)