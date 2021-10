Bukannya Bete Anggun C Sasmi Nikmati Masa Karantina Saat Balik ke Indonesia, Anggap Liburan Kecil

BANJARMASINPOST.CO.ID- Penyanyi Indonesia Anggun C Sasmi tengah menikmati masa santai di tengah kesibukannya kerja.

Bukan dalam artian liburan tapi Anggun C Sasmi menjalani karantina usai datang ke Indonesia bersama sang suami.

Anggun C Sasmi tampak menikmati masa karantinnya disebuah hotel. Apalagi selamai ini ia selalu sibuk bekerja.

Anggun C Sasmi sendiri membagikan moemnt dirinya santai menikmati masa karantina di instagramnya.

Dengan jujur Anggun C Sasmi mengungkapkan ia menikmati masa karantinanya.

Dirinya bisa istirahat dari pekerjaannya yang menyibukkan.

Anggun C Sasmi dan suami jalani karantina setiba di Indonesia. (Instagram @anggun_cipta)

"Quarantine day 3 out of 5.

Pyjama all day and a handsome quarantine partner makes this actually almost fun!

Plus, jet lag is almost gone," tulisnya di unggahan Instagram, Rabu 27 Oktober 2021.

Pemilik nama Anggun Cipta Sasmi itu memamerkan wajah sehabis bangun tidur dengan masih mengenakan piama.