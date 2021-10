Jadwal Siaran Langsung Liga 2 Hari Ini Live OChannel, Kalteng Putra vs Sulut, Persiba vs Mitra Kukar

Jadwal Liga 2 2021 Pekan Ini via Live Streaming OChannel, Kalteng Putra vs Sulut, KS Tiga Naga vs Semen Padang FC, Persiba vs Mitra Kukar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 2 pekan ini via Live Streaming OChannel mulai 25-28 Oktober 2021. Duel yang menarik adalah Kalteng Putra FC vs Sulut United, KS Tiga Naga vs Semen Padang FC, Persiba vs Mitra Kukar dan PSMS Medan vs Sriwijaya FC.

Semua pertandingan di Jadwal Liga 2 akan disiarkan secara live streaming tv online di Vidio.

Pada Jadwal Liga 2 202, duel yang menarik adalah Kalteng Putra FC vs Sulut United, KS Tiga Naga vs Semen Padang FC, Persiba vs Mitra Kukar dan PSMS Medan vs Sriwijaya FC.

PSIM menang dengan skor 2-0 atas PSG Pati pada laga terakhir.

Sementara itu, Persijap menjadi tim spesialis hasil imbang di Grup C Liga 2.

Laskar Kalinyamat selalu mendapat satu poin dari empat laga yang dimainkan.

Persijap imbang melawan PSCS, PSG Pati, Persis Solo, dan Hizbul Wathan FC.

Persijap saat ini berada di posisi ke-4 klasemen Grup C dengan empat poin.

Mereka tertinggal satu poin dari PSIM yang berada di posisi ketiga.

