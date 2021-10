Klasemen & Jadwal Siaran Langsung Australia vs Indonesia Kualifikasi Piala Asia U-23, Live SCTV

Klasemen dan Jadwal Siaran Langsung Australia vs Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2022 via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Timnas Indonesia vs Australia U-23 Leg 2 dalam babak kualifikasi Piala Asia U-23 2022 Grup G digelar dua kali di Republikan Central Stadium, Dushanbe, Tajikistan dan tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Vidio. Cek Klasemen terbaru.

Siaran Langsung Australia vs Indonesia Leg kedua digelar Jumat, 29 Oktober 2021. Live Streaming Timnas Indonesia vs Australia akan tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online.

Seluruh pertandingan kick-off Timnas Indonesia vs Australia U-23 pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2022 dimulai pukul 19.00 WIB malam hari via Siaran Langsung SCTV.

Laga Australia vs Indonesia U23 akan segera tampil dalam fase kualifikasi demi merebut satu tiket otomatis lolos putaran final Piala Asia U23 2022. Selain Siaran Langsung SCTV, link Live Streaming Timnas Indonesia vs Australia bisa diakses via Live Streaming TV Online.

Baca juga: Jadwal Tayang & Skenario Timnas Indonesia vs Australia Leg 2 Kualifikasi Piala Asia U23, Live SCTV

Jadwal kualifikasi Piala Asia AFC U23 2022 matchday 2 digelar mulai hari ini Kamis (28/10/2021) dengan melibatkan tim-tim seperti Jepang, Thailand, hingga Singapura.

Sedangkan laga Timnas Indonesia U23 vs Australia digeber pada Jumat (29/10) pukul 19.00 WIB di Republican Central Stadium, Dusahanbe, Tajikistan.

Dalam sistem kualifikasi Piala Asia U23 2022, tim-tim yang tergabung di AFC (Asia) dibagi ke dalam 11 grup berbeda. Hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke putaran final.

Sementara itu, 4 dari 11 runner-up dengan raihan angka terbanyak, turut berhak melaju ke babak utama di Uzbekistan.

Bukan cuma Indonesia yang bersaing untuk lolos, tetapi juga negara-negara Asia Tenggara lainnya. Malaysia dan Thailand akan saling bersaing di Grup J.

Harimau Malaya sendiri pada Kamis (28/10/2021) menang atas Mongolia 0-1 lewat gol tunggal Azfar Fikri (39') sehingga sementara unggul dari The War Elephants.