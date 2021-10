Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Australia Leg 2 di Kualifikasi Piala Asia U23, Live SCTV

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Australia Leg 2 Kualifikasi Piala Asia U-23 2022 via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming SCTV, Ramai Rumakiek, Witan Sulaeman dan Bagus Kahfi main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Timnas Indonesia vs Australia U-23 Leg 2 kualifikasi Piala Asia U-23 2022 Grup G dan tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Vidio. Link Live Streaming Australia vs Indonesia terbaru. Ramai Rumakiek, Witan Sulaeman dan Bagus Kahfi main.

Siaran Langsung Australia vs Indonesia Leg 2 digelar Jumat (29/10/2021). Live Streaming Timnas Indonesia vs Australia akan tayang via Live Streaming TV Online tapi tak Live Streaming SCTV karena Free To Air.

Kick-off Timnas Indonesia vs Australia U-23 pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2022 dimulai pukul 19.00 WIB via Siaran Langsung SCTV, cek juga Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Bagus Kahfi, Witan Sulaeman dan Ramai Rumakiek main. Live Streaming Australia vs Indonesia bisa diakses via Live Streaming Vidio.

Laga Australia vs Indonesia U23 akan segera tampil dalam fase kualifikasi demi merebut satu tiket otomatis lolos putaran final Piala Asia U23 2022. Meski tak bisa via Live Streaming SCTV, link Live Streaming Timnas Indonesia vs Australia bisa diakses via Live Streaming TV Online.

Berikut kenario Timnas Indonesia lolos setelah kalah di playoff Kualifikasi Piala Asia U-23 2022.

Diketahui Timnas Indonesia vs Australia di Leg 1 berakhir dengan skor 2-3. Artinya Timnas Indonesia hanya punya pilihan untuk menang atas Australia jika ingin lolos ke Piala Asia U-23 2022.

Timnas U-23 Indonesia mendapat kekalahan tipis dari timnas U-23 Australia dalam Kualifikasi Piala Asia U-23 2022, Selasa (26/10/2021).

Bermain di Republican Central Stadium, Dushanbe, Tajikistan, timnas U-23 Indonesia kalah dengan skor 2-3.

Pasukan Shin Tae-yong sejatinya menampilkan permainan yang sangat apik dengan berhasil menahan imbang Australia sepanjang babak pertama.

Namun, serangan bertubi-tubi anak didik Trevor Morgan akhirnya berhasil menjebol pertahanan timnas U-23 Indonesia pada babak kedua.