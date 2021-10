Standarisasi Dimensi Bak Kendaraan Bermotor, Dishub dan Satlantas Polres Tabalong Sambangi Dealer

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satlantas Polres Tabalong sosialisasi standarisasi dimensi bak kendaraan bermotor menyambangi dealer mobil, Kamis (28/10/2021) sore.

Dipimpin Kepala Dishub Tabalong, Tumbur P Manalu dan Kasatlantas Polres Tabalong Iptu Salahuddin Kurdi, sosialisasi dilakukan dengan menyambangi dealer mobil.

Pertama, petugas gabungan ini mendatangi dealer Mirtsubishi yang ada di Maburai, Kecamatan Murung Pudak dan setelahnya ke Isuzu yang ada di Mabuun, kecamatan Murung Pudak, Tabalong.

Selain menjelaskan terkait bagaimana dimensi bak yang standar bagi mobil angkutan, kepada dealer juga diberikan banner gratis berisikan aturan teknis standarisasi bak kendaraan bermotor.

Baca juga: Tes PCR Boleh 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat, Simak Aturan Lengkapnya

Baca juga: Sebanyak 14 Desa dan 2 Kelurahan Kabupaten Tanahbumbu Akan Dimekarkan, Berikut Rinciannya

Baca juga: Narkoba Banjarmasin : Geledah Rumah Warga di Sungai Mesa, Polisi Sita Ratusan Gram Sabu

Kepala Dishub Tabalong, Tumbur P Manalu, menyampaikan, sosialisasi ke dealer ini tindaklanjut dari sosialisasi secara internal saat pemilik melakukan uji kendaraan di UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Tabalong.

"Jadi ini sosialisasi secara eksternal dengan mendatangi langsung dealer-dealer resmi, bengkel maupun karoseri," katanya.

Sosialisasi ini dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan zero ODOL (over dimension over loading) atau kendaraan dengan muatan berlebih.

Harapannya, pemilik dealer dan konsumen bisa mengetahui aturan standar tentang dimensi bak kendaraan bermotor ini dan bisa ikut berpartisipasi untuk mendukung aturan yang ada.

(banjarmasinpost.co.id/Dony Usman)