Live RCTI! Line Up & Link Streaming TV Online PSG vs Lille di Liga Prancis Malam Ini, Messi Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming PSG VS Lille di Liga Prancis via Live Streaming Bein Sports 2, Live Steaming RCTI & Siaran Langsung RCTI, Lionel Messi main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain (Line Up) dan Live Streaming PSG vs Lille di Jadwal Liga Prancis atau Ligue 1, Senin (25/10/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Neymar main.

Siaran Langsung Liga Prancis antara PSG vs Lille dimulai pukul 02.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa di RCTI + .

Link Live Streaming PSG vs Lille pada Jadwal Liga Prancis atau Ligue 1 bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Kylian Mbappe, Neymar dan Lionel Messi main.

Duel PSG vs Lille di Liga Prancis dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa via RCTI +.

PSG kini memimpin klasemen Ligue 1 Prancis dengan 28 poin dari 11 laga.

Kylian Mbappe dan kawan-kawan saat ini unggul 7 poin dari rival terdekatnya, Lens di posisi 2.

Sementara Lille, sang juara bertahan, berada di posisi 10 dengan 15 poin.

Hengkangnya pelatih Christophe Galtier tampaknya membuat Lille sulit bersaing di Liga Perancis.

Meskipun sudah meraih Piala Super Prancis, pengganti Galtier, Jocelyn Gourvennec kesulitan mengulang prestasi pendahulunya.

Meski sukses menumbangkan PSG pada awal musim ini di ajang Piala Super Perancis, Lille belum menunjukkan penampilan yang menjanjikan.