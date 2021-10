Live SCTV Jadwal dan Prediksi Pemain Timnas Indonesia vs Australia Leg 2 di Kualifikasi Piala Asia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Timnas Indonesia vs Australia U-23 Leg 2 kualifikasi Piala Asia U-23 2022 Grup G dan tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Vidio. Link Live Streaming Australia vs Indonesia terbaru. Bagus Kahfi dicadangkan Witan Sulaeman starter.

Siaran Langsung Australia vs Indonesia Leg 2 digelar Jumat (29/10/2021). Live Streaming Timnas Indonesia vs Australia akan tayang via Live Streaming TV Online tapi tak Live Streaming SCTV karena Free To Air.

Kick-off Timnas Indonesia vs Australia U-23 pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2022 dimulai pukul 19.00 WIB via Siaran Langsung SCTV, cek juga Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Bagus Kahfi dicadangkan Witan Sulaeman starter. Live Streaming Australia vs Indonesia bisa diakses via Live Streaming Vidio.

Laga Australia vs Indonesia U23 akan segera tampil dalam fase kualifikasi demi merebut satu tiket otomatis lolos putaran final Piala Asia U23 2022. Meski tak bisa via Live Streaming SCTV, link Live Streaming Timnas Indonesia vs Australia bisa diakses via Live Streaming TV Online.

Berikut prediksi susunan pemain timnas U-23 Indonesia dalam leg kedua Kualifikasi Piala Asia U-23 2022 versus Australia.

Timnas Indonesia U-23 bakal melakoni laga penentuan tampil di putaran final Piala Asia U-23 2022 hari ini, Jumat (29/10/2021) malam.

Skuat Garuda Muda bakal kembali meladeni perlawanan Australia dalam leg kedua Kualifikasi Piala Asia U-23 2022 di Republican Central Stadium Dushanbe, Tajikistan mulai pukul 18.30 WIB live SCTV.

Pada pertemuan pertama, tim asuhan Shin Tae-yong ini takluk dengan skor 2-3.

Meskipun kalah, Timnas Indonesia U-23 masih punya peluang untuk lolos ke putaran final Piala Asia U-23 dengan syarat mengalahkan tim Negeri Kangguru itu minimal dua gol.

Skuad Timnas Indonesia saat melawan Uni Emirat Arab di laga terakhir Kualifikasi Piala Dunia 2022 yang berakhir dengan skor 0-5, Sabtu (12/6) (PSSI.org)

Timnas U-23 Indonesia mendapat hasil kurang maksimal dalam leg pertama Kualifikasi Piala Asia U-23 2022 kontra Australia.