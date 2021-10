Prediksi & Link Streaming Liverpool vs Brighton di Liga Inggris Live Mola TV, Salah Ngamuk

Penyerang Liverpool asal Mesir Mohamed Salah (ke-2-kanan) berebut bola dengan pemain tengah Atletico Madrid asal Prancis Thomas Lemar (kiri) dan bek Atletico Madrid Spanyol Mario Hermoso (kedua-kiri) selama pertandingan sepak bola Grup B Liga Champions UEFA antara Atletico Madrid dan Liverpool di stadion Wanda Metropolitano di Madrid pada 19 Oktober 2021. Hasil babak pertama laga Atletico Madrid vs Liverpool berakhir dengan skor 2-2, Rabu (20/10/2021).

Liverpool berada di belakang kemenangan bersejarah 5-0 atas Manchester United saat mereka menjamu Brighton & Hove Albion di Anfield pada hari Sabtu.

Liverpool dalam performa gemilang akhir-akhir ini dan telah mencetak 15 gol dalam empat pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi sementara hanya kebobolan dua.

The Merseysiders benar-benar mematikan lampu hidup dari Manchester United di Old Trafford pekan lalu, melaju untuk memimpin 4-0 di babak pertama.

Mohamed Salah, yang sedang dalam performa terbaiknya, mencetak hat-trick pertamanya musim ini melawan rival bebuyutan mereka.

Para pemain Liverpool merayakan gol yang dicetak oleh Naby Keita (tengah) dalam laga Grup E Liga Champions melawan Salzburg di Stadion Salzburg, Selasa (10/12/2019). (TWITTER.COM/LFC)

Naby Keita dan Diogo Jota juga mencetak gol untuk Liverpool saat pasukan Jurgen Klopp mengirim tanda peringatan dini kepada Chelsea dan Manchester City dalam perburuan gelar Liga Premier.

Mereka saat ini dalam 19 pertandingan tak terkalahkan di Liga Premier dan tampak dominan seperti biasanya dalam beberapa pekan terakhir.