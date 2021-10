Promo Daily Check In MyTelkomsel, Bisa Dapat Cashback ZALORA dan Tokopedia

Promo terbaru Telkomsel menghadirkan promo Daily Check In.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Telkomsel menghadirkan promo Daily Check In. Promo terbaru ini memberikan benefit hadiah menarik bagi pelanggannya.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari Telkomsel.com, Daily Check In adalah fitur dari MyTelkomsel untuk bisa mendapatkan hadiah menarik dengan cara melakukan Check In setiap hari.

Dengan Check In setiap hari, pelanggan bisa mengumpulkan STAMP untuk klaim hadiah, dan bisa dapat cashback ZALORA dan Tokopedia.

Sekadar diketahui, program Daily Check In (Periode 28) berlangsung dari tanggal 27 Oktober – 30 November 2021.

Progarm ini berlaku bagi seluruh pelanggan Telkomsel PraBayar dan Telkomsel Halo.

Check in setiap hari di aplikasi MyTelkomsel untuk mendapatkan kuota internet hingga 7,5GB, cashback ZALORA dan Tokopedia, serta Saldo Monetary atau LinkAja.

Ada 2 tipe hadiah pada Daily Check In, yaitu hadiah langsung jika Check In berturut-turut setiap hari sebanyak 7 kali akan mendapatkan 5 Telkomsel Poin.

Lalu hadiah utama, jika menggumpulkan STAMP sesuai dengan jumlah hadiah yang akan diklaim.

Jika jumlah STAMP yang dikumpulkan sudah sesuai maka tombol “Klaim Hadiah” akan aktif.

Ilustrasi pengguna Telkomsel. (telkomsel.com)

Hadiah Utama Daily Check In, antara lain: