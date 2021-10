Timnas Indonesia vs Australia U23 di Leg 2 Kualifikasi Piala Asia U-23, Ansisipasi Postur Tinggi

Laga Timnas Indonesia VS Australia U-23 Leg 2 kualifikasi Piala Asia U-23 2022 Grup G ibarat laga hidup mati bagi Tim garuda Muda yang akan tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Vidio Skuad Timnas Indonesia saat melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Timnas Indonesia VS Australia U-23 Leg 2 kualifikasi Piala Asia U-23 2022 Grup G ibarat laga hidup mati bagi Tim garuda Muda yang akan tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Vidio.

Siaran Langsung Australia vs Indonesia Leg 2 digelar Jumat (29/10/2021). Live Streaming Timnas Indonesia vs Australia akan tayang via Live Streaming TV Online tapi tak Live Streaming SCTV karena Free To Air akan di mulai pukul 19.00 WIB.

Laga Australia vs Indonesia U23 akan segera tampil dalam fase kualifikasi demi merebut satu tiket otomatis lolos putaran final Piala Asia U23 2022. Meski tak bisa via Live Streaming SCTV, link Live Streaming Timnas Indonesia vs Australia bisa diakses via Live Streaming TV Online.

Mempersiapkan laga Timnas Indonesia vs Australia U-23 pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2022 pelatih Shin Tae ong sudah mempersiapkan formula. Live Streaming Australia vs Indonesia bisa diakses via Live Streaming Vidio.

Shin Tae-yong bersama penggawa Timnas Indonesia U-23 tak lain agar bisa membalikkan keadaan dari Australia karena pada leg pertama sebelumnya kalah 2-3.

Di leg pertama beberapa waktu lalu, Timnas Indonesia U-23 harus kebobolan tiga gol dari pemain Australia, Marc Tokich, Patrick Wood, dan Jacob Italiano

Garuda Muda sempat mencoba mengejar ketertinggalan dengan membalas dua gol dari Witan Sulaeman dan Taufik Hidayat.

Kekalahan itu membuat Shin Tae-yong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tim.

Pratama Arhan yang tampil di leg pertama berposisi sebagai fullback mengungkapkan evaluasi yang dilakukan sang arsitek asal Korea Selatan itu.

Pemain Timnas U-23 Indonesia, Osvaldo Haay (tengah) melakukan selebrasi seusai mencetak gol ke gawang Laos dalam pertandingan Grup B SEA Games 2019 di Stadion Sepak Bola City Of Imus Granstand, Filipina, Kamis (5/12/2019). Timnas Indonesia menang 4-0 dari Laos.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG) (Kompas.com)

Menurutnya, Australia memiliki keunggulan dari postur tinggi badan dibandingkan dengan penggawa Garuda Muda.