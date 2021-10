BTS Raih Best Group Video & Best Collaboration Video di MTV Video Music Awards Japan 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID- Kepopuleran boy grup BTS saat ini tak bisa dipungkiri lagi.

Beragam penghargaan jatuh ke Jimim Cs ini. Terbaru BTS kembali meraih dua gelar di ajang MTV Video Music Awards Japan 2021 yang digelar 29 Oktober 2021.

Yakni kategori Best Group Video untuk video musik “Butter”. Kemudian, BTS membawa pulang penghargaan Best Collaboration Video untuk kolaborasinya dengan Coldplay di lagu “My Universe”.

Ini dikutip dari Soompi, Sabtu (30/10/2021).

Dan ini adalah kali pertama Jimin Cs berhasil memenangkan lebih dari satu penghargaan di acara tersebut.

Hal ini sekaligus membuktikan BTS berhasil mendapatkan penghargaan dari ajang MTV Video Music Awards Japan selama empat tahun berturut-turut.

Lagu BTS Butter juga masuk nominasi Grammy Awards 2022

Sebelumnya, BTS memenangkan Best Group Video kategori internasional untuk video musik “Dynamite" di MTV Music Video Awards Japan 2020.

Penghargaan yang sama juga didapat BTS untuk video musik “Fake Love” di tahun 2018.

Sementara itu, di ajang penghargaan yang sama tahun 2019, BTS memenangkan kategori Best Buzz.

Terkait penghargaan, belum lama ini, RM dkk dinominasikan dalam tiga kategori di American Music Awards 2021. Dilansir dari Ten Asia, BTS masuk nominasi Artist of the Year, Favorite Pop Duo or Group, dan Favorite Pop Song.Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BTS Bawa Pulang 2 Penghargaan dari MTV Video Music Awards Japan 2021",

