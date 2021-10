Jadwal Bola Malam Ini, Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol & Siaran langsung SCTV, Indosiar, Mola TV

Kompas.com

jadwal sepakbola siaran langsung dan live streaming TV Online yang akan menemani akhir pekan anda sejak Sabtu (30/10/2021) sore hingga dini hari nanti salah satunya laga Liverpool vs vs Brighton. Mohamed Salah (dua kari kiri) merayakan golnya bersama rekan satu timnya pada laga pekan ke-8 Liga Inggris yang mempertemukan Watford vs Liverpool di Stadion Vicarage Road, Sabtu (16/10/2021) malam WIB.(AFP/ JUSTIN SETTERFIELD)