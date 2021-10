Line Up & Link Nonton TV Online Verona vs Juventus Liga Italia Malam Ini Jam 23.00 WIB, Dybala Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Verona vs Juventus di Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 2 & tak Siaran Langsung RCTI, Paulo Dybala main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Verona vs Juventus di Liga Italia Serie A, Sabtu (30/10/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Paulo Dybala main.

Juventus datang ke markas Verona dengan membawa bekal buruk. Secara mengejutkan, Bianconeri kalah dramatis 1-2 dari Sassuolo di kandang sendiri, Allianz Stadium, Rabu 27 Oktober 2021, dini hari WIB.

Kekalahan itu menunjukkan ketidakmampuan Juventus untuk membongkar pertahanan rapat dari tim-tim yang levelnya di bawah mereka.

Bianconeri bahkan hanya mencatatkan tiga tembakan tepat sasaran dari 14 upaya ke gawang Sassuolo.

Tembakan tepat sasaran Juventus kalah banyak ketimbang Sassuolo.

Tim tamu mencatatkan empat tembakan tepat sasaran dari delapan upaya ke gawang Juventus.

Juventus akhirnya tertinggal lebih dulu karena gol Davide Frattesi (44’).