LINK Streaming Liverpool vs Brighton di TV Online Mola TV Liga Inggris Hari Ini, Mo Salah Onfire

Diogo Jota mencetak gol kemenangan di laga Brighton vs Liverpool Sabtu (28/11/2020) dalam lanjutan Liga Inggris pekan 10. Liverpool vs Brighton akan kembali bertemu di laga Liga Inggris, Sabtu, (30/10/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Siaran Langsung SCTV disaat Mo Salah onfire.

Liverpool dalam kepercayaan tingi saat menjamu Brihton.

Tim berjuluk The Reds itu sejauh ini masih belum pernah menelan kekalahan sama sekali di berbagi kompetisi.

Khusus di Liga Inggris, Liverpool masih menjadi satu-satunya tim yang urung menelan kekalahan.

Torehan enam kemenangan dan tiga hasil imbang menjadi capaian yang bagus bagi Liverpool yang telah diperkuat Virgil Van Dijk musim ini.

Satu nama pemain The Reds yang layak diapresiasi lantaran performa hebatnya sehingga bisa membuat Liverpool bermain konsisten ialah Mohamed Salah.

Penyerang Liverpool Mo Salah mencetak gol ke gawang Tottenham melalui titik penalti, Minggu (2/6/2019). (twitter @championsleague)

Pemain asal Mesir itu mampu memperlihatkan kembali sentuhan magisnya bersama Liverpool pada musim keempatnya kali ini.