LIVE Mola TV! Line Up & Link Streaming Newcastle vs Chelsea di Liga Inggris Malam Ini, Lukaku Absen

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Newcastle vs Chelsea di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV & tak Siaran Langsung SCTV, Romelu Lukaku absen

Chelsea mengusung misi memperpanjang rekor kemenangan beruntun yang ke-6 dalam laga nanti.

Namun, poin penuh bukan target yang mudah dicapai, sebab mereka berperan sebagai tim tamu dalam laga nanti.

Sebaliknya, kubu Newcastle masih berupaya menemukan konsistensi performa musim ini.

Pasalnya, sejak awal musim hingga memasuki pekan ke-10, The Magpies tidak pernah sekalipun meraih kemenangan.

Mereka telah menelan kekalahan dan 4 hasil imbang dalam 9 laga terakhir.

Rentetan hasil minor itu membuat mereka terdampak di zona degradasi klasemen sementara dengan hanya mengantongi 4 angka.