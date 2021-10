Luna Maya Sebut Ariel NOAH Pernah Jadi Bagian dari Hidupnya, Ucapan Dina Lorenza Bikin Baper

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris Luna Maya membuka peluang untuk balikan dengan mantan kekasih Ariel NOAH. Justru peluang balikan ini di saat ada isu santer kedekatan musisi Ariel NOAH dengan Dina Lorenza

Nah untuk kemungkinan cinta lama bersemi kembali (CLBK) dengan Ariel NOAH, Luna Maya akhirnya angkat bicara.

Diakui Luna, sebelum sama-sama hadir di acara tersebut, keduanya kerap dipertemukan secara tidak sengaja.

"Ya sering juga ketemu, maksudnya bukan sering, sebelum ketangkap (kamera) itu kan juga pasti papas-papasan ada,

Jadi is not something new juga," kata Luna Maya, dilansir Tribun Style dari YouTube Star Story pada Jumat, 29 Oktober 2021.

Baca juga: Sering Tampil Bareng di TV, Warga Dekat Luna Maya Kembali Jalin Asmara dengan Ariel NOAH

Baca juga: Artis Ini Geser Posisi Ariel NOAH di Hati Luna Maya, Pekerjaan Gue Tinggalan, Jadi Bini Ke-2 Mau

Luna juga menanggapi kemungkinan balikan dengan Ariel.

Luna Maya dan Ariel NOAH dipertemukan kembali dalam satu panggung yang sama. ((TribunManado.com))

Ia menilai jika ingin kembali bersatu, harus ada keinginan dari kedua belak pihak, bukan hanya salah satu saja.

"Ya, kan kalau kembali itu harus ada dua orang. Kalau satu aja itu namanya terbalik, satu jalan namanya," tegas Luna.

Luna Maya tak memungkiri jika hubungannya dengan Ariel dulu telah menjadi bagian dari hidupnya.

"Ya apa ajalah mau didukung as a friend. Kan bagaimanapun juga pernah menjadi Di tengah harapan fans agar musisi Ariel NOAH berjodoh dengan Dina Lorenza bagian hidup. Aku rasa sudah dewasa semua, dulu mungkin masih emosi masih apa. Sekarang udah sama-sama dewasa harusnya udah lebih wise, bisa berteman dengan baik," pungkasnya.