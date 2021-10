Prediksi AS Roma vs AC Milan di Liga Italia Live RCTI, Giroud Onfire, Ibra Mencari gol ke-400.

Zlatan Ibrahimovic (depan) dibayang-bayangi oleh Rafael Toloi dalam laga AC Milan vs Atalanta di Stadion San Siro, Jumat (24/7/2020) malam waktu setempat atau Sabtu (25//7/2020) dini hari WIB.

Dua dari empat pertandingan teratas Serie A di Stadio Olimpico pada Minggu malam, saat Roma menjamu AC Milan yang berada di posisi kedua, berusaha untuk menebus kekalahannya.

Duduk sekitar sembilan poin di atas rekan-rekan ibu kota mereka di klasemen, Rossoneri memasuki akhir pekan dengan poin yang sama dengan Napoli, saat pasangan ini memimpin di tahap awal perebutan Scudetto.

Meskipun mereka mungkin berada di bawah yang terbaik di sebagian besar kemenangan liga terbaru mereka di pertengahan pekan, Milan berhasil meraih kemenangan melawan Torino yang membuat mereka terpisah dari tangga teratas podium Serie A hanya dengan selisih gol.

Menyusul kebangkitan dramatis selama dua pekan terakhir, kali ini gol awal Olivier Giroud terbukti cukup untuk menutup kesepakatan di San Siro.

Kemenangan akhir pekan lalu di Bologna untuk sementara membawa Rossoneri yang tak terkalahkan ke puncak klasemen, meskipun pemuncak klasemen Napoli kemudian membalas dengan empat poin dari dua pertandingan untuk melanjutkan posisi pertama mereka.

Meskipun demikian, pasangan ini sekarang hanya tim kelima dan keenam yang mengklaim sembilan kemenangan dari 10 pertandingan pertama mereka di Serie A, dan tim Stefano Pioli unggul tujuh poin dari juara bertahan Inter dengan Derby della Madonnina minggu depan di depan mata dan 13 penuh di atas Juventus.