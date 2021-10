Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Crystal Palace di Liga Inggris Live Mola TV, Lagi Foben

Manchester City vs Crystal Palace di laga Liga Inggris, Sabtu (30/10/2021) menanti aksi Foben lagi. Gelandang Manchester City Riyad Mahrez (kedua dari kiri) dikerumuni rekan-rekan setimnya setelah mencetak gol pada leg kedua semifinal Liga Champions antara Man City vs PSG di Etihad Stadium di Manchester pada 4 Mei 2021.(PAUL ELLIS)

Manchester City akan berusaha untuk segera bangkit kembali dari patah hati Piala EFL mereka ketika mereka menyambut Crystal Palace di Stadion Etihad untuk pertandingan Liga Premier Sabtu.

Sang juara saat ini menempati posisi ketiga dalam tabel setelah sembilan pertandingan, sementara spesialis imbang Palace turun di urutan ke-15 menyusul empat kebuntuan berturut-turut.

Phil Foden mencetak dua gol sementara Ilkay Gundogan dan Riyad Mahrez juga mencetak gol di Stadion Amex, dengan penalti Alexis Mac Allister terbukti tidak lebih dari sekadar hiburan bagi tim tuan rumah.

Gelandang Manchester City Phil Foden berselebrasi usai mencetak gol ke gawang Arsenal. Laga Manchester City vs Arsenal yang berlangsung di Stadion Etihad, Kamis (18/6/2020) dini hari WIB, berakhir dengan skor 3-0. (AFP/GETTY IMAGES/POOL)

Pep Guardiola tentu memiliki ikan yang lebih besar untuk digoreng daripada Piala EFL, karena City yang berada di posisi ketiga berusaha untuk menjaga tekanan pada Liverpool dan Chelsea, yang masing-masing unggul satu dan dua poin dari mereka di tiga besar tabel.

Sekarang tak terkalahkan dalam delapan pertandingan Liga Premier sejak kekalahan hari pembukaan mereka dari Tottenham Hotspur, penghitungan 12 gol City di kandang adalah rekor terbaik kedua di liga di belakang 16 Chelsea, dan mereka adalah satu-satunya tim di divisi yang belum kebobolan di wilayah akrab sejauh ini istilah ini.

Crystal Palace tidak terlibat dalam aksi Piala EFL tengah pekan setelah kekalahan mereka pada Agustus di tangan Watford, yang memberi Patrick Vieira cukup waktu untuk mencari cara untuk mengakhiri kebuntuan timnya di Liga Premier.