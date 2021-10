SESAAT LAGI Link Bein Sports 1! Live Streaming Elche vs Real Madrid di Liga Spanyol, Benzema Main

Sesaat Lagi Link Live Streaming Elche vs Real Madrid di Liga Spanyol via Live Streaming Bein Sports 1, Vinicius Junior & Karim Benzema Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi Live Streaming Elche vs Real Madrid di laga Liga Spanyol, Sabtu (30/10/2021) WIB via Live Streaming Bein Sports 1. Vinicius Junior dan Karim Benzema main. absen.

Siaran Langsung Liga Spanyol antara Elche vs Real Madrid via Live Streaming TV Online beinsports mulai pukul 19.00 WIB dan sesaat lagi akan sedang berlangsung.

Link Live Streaming Elche vs Real Madrid bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 1 yang ada di artikel ini. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) El Clasico Liga Spanyol, Karim Benzema dan Vinicius Junior main.

Duel Elche vs Real Madrid di Liga Spanyol dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 1 yang banjarmasinpost.co.id sediakan.

Elche sekarang memang berada di papan bawah.

Namun, tim besutan Fran Escriba ini tak bisa diremehkan karena mereka cukup kuat di kandang.

Elche belum terkalahkan dalam laga-laga kandangnya di La Liga musim ini.

Hasil-hasilnya adalah 0-0 vs Athletic Bilbao, 1-1 vs Sevilla, 1-1 vs Levante, 1-0 vs Celta Vigo, dan 2-2 vs Espanyol.

Selain itu, di tempat ini musim lalu, Elche juga meraih hasil seri 1-1 kontra Madrid.

Luka Modric membawa Madrid unggul, tapi penalti Fidel membuat Elche bisa mengamankan satu poin.