BERLANGSUNG Link RCTI Inter Milan vs Udinese di Streaming TV Online Liga Italia, Live Bein Sports 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Inter Milan vs Udinese di Liga Italia Serie A, Minggu (31/10/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Joaquin Correa main.

Inter baru mendapatkan suntikan moral usai mampu menumbangkan tuan rumah Empoli pada pekan ke-10 Serie A, Rabu (27/10) kemarin.

Kemenangan 0-2 itu sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Inter dalam 3 laga secara beruntun di semua ajang.

Saat ini, Nerazzurri duduk di urutan 3 klasemen Serie A, dengan mengantongi 21 poin.

Inter mesti bekerja keras jika ingin menyusul Napoli dan AC Milan yang berada di atasnya dengan selisih 7 poin.

Laga pada malam ini dapat menjadi gerbang awal bagi skuad asuhan Simone Inzaghi untuk meraup poin demi poin.

Namun demikian, Udinese sebagai calon lawannya tak pantas diremehkan. Meski merupakan tim penghuni papan tengah, peringkat 14, Zebrette punya tren bagus akhir-akhir ini.