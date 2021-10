Gaya Lucu Verrell Bramasta Terekam Kala Ranty Maria dan Rayn Wijaya Rayakan Halloween Berdua

BANJARMASINPOST.CO.ID - Halloween, kalangan artis ramai menggelar pesta perayaan itu. Termasuk pasangan selebritis Ranty Maria dan Rayn Wijaya merayakannya bersama rekan-rekan.

Setiap tanggal 31 Oktober dikenal adanya perayaan Hari Hallooween. Begini sikap Verrell Bramasta kala Ranty Maria dan Rayn Wijaya pesta bareng di malam Minggu.

Mantan kekasih Natasha Wilona itu juga merayakannya secara sederhana bersama Athalla Naufal, adik laki-lakinya.

Terpantau Banjarmasinpost.co.id dalam instagram @rantymadia, aktris bernama lengkap Ranty Maria Aprilly Kariso tersebut berkostum seram.

Sang aktris dan kekasih kompak berpakaian serba hitam putih dan memakai topeng seram hantu cosplay monster.

“Hppy halloween. (pt 1), “ terang Ranty Maria dalam caption, Sabtu (30/10/2021) malam.

Verrell Bramasta, pria yang pernah menyukai Ranty Maria ini juga merayakan pesta itu.

Pada Sabtu malam, putra sulung Venna Melinda tersebut berkostum merah dan sabuk warna hitam.

Bergaya cool dan joget-joget lucu.

“This years #halloween. Can you guess who I was last night?, “ tulis Verrell Bramasta.

Jalinan pertemanan Verrell Bramasta dan Ranty Maria memang jadi perhatian warganet semenjak keduanya main bareng di satu judul sinetron yakni Putri Untuk Pangeran.

Chemistry yang terbentuk di antara mereka membuat warganet jadi suka menjodoh-jodohkan keduanya.

@dimas***** : Pangerannya sang putri

@kirana***** : Wow cute

@mila***** : Ken street fighter

(Banjarmasinpost.co.id/Kristin Juli Saputri)