Live Bein Sports 2 AS Roma vs AC Milan di Liga Italia, Kans Meninggalkan Poin Juventus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi susunan pemain (line up) dan Live streaming AS Roma vs AC Milan di Liga Italia yang akan tayang Senin (1/11/2021) dini hari. Pertandingan bisa disaksikan via Live Streaming TV Online Bein Sports dan bisa di RCTI + . Terlecut Kekalahan Juventus.

Siaran Langsung Liga Italia antara AS Roma vs AC Milan dimulai 02.45 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 .

Link Live Streaming AS Roma vs AC Milan bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, terlecut kekalahan Juventus.

Duel AS Roma vs AC Milan di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2.

Baca juga: Live RCTI! Line Up & Link Streaming Roma vs AC Milan di Liga Italia Malam Ini, Ibrahimovic Main

Baca juga: Kesulitan AC Milan Datangkan Kapten Torino di Bursa Transfer Januari, Ada Perjanjian Khusus

Kekalahan Juventus selaku tim tamu atas Hellas Verona dengan skor 2-1 di Stadio Marc Antonio Bentegodi tadi malam melecut duel laga ini.

AS Roma dan AC Milan dipastikan akan mencari kemenangan untuk men inggalkan rival terkuat mereka yang kalah tadi malam.

Jika menang gap poin atas Juventus akan semakin jauh sehingga memudahkan untuk bersaing merebut gelar.

Dua dari empat pertandingan teratas Serie A di Stadio Olimpico pada Minggu malam, saat Roma menjamu AC Milan yang berada di posisi kedua, berusaha untuk menebus kekalahannya.

Duduk sekitar sembilan poin di atas rekan-rekan ibu kota mereka di klasemen, Rossoneri memasuki akhir pekan dengan poin yang sama dengan Napoli, saat pasangan ini memimpin di tahap awal perebutan Scudetto.

Meskipun mereka mungkin berada di bawah yang terbaik di sebagian besar kemenangan liga terbaru mereka di pertengahan pekan, Milan berhasil meraih kemenangan melawan Torino yang membuat mereka terpisah dari tangga teratas podium Serie A hanya dengan selisih gol.