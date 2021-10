Prediksi Bali United vs PSIS di Liga 1 Live Indosiar, Wawan dan Rahmat Absen Bela Serdatu Tridatu

Jelang laga Bali United vs PSIS Semarang, Bali mendapat kabar gembira dan sedih saat melakoni laga pekanj ke-10 Liga 1 2021 di Stadion Maguwoharjo Sleman, Jogjakarta pada Minggu 31 Oktober 2021. Striker Bali United Melvin Platje merayakan golnya. Ada beberapa hal yang dilakukan Teco ketika Melvin Platje dan Brwa Nouri kembali ke Bali United.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Bali United vs PSIS di Liga 1 2021, Minggu (31/10/2021) via Live Streaming Vidio.com dan tayang via Siaran Langsung Indosiar. Wawan Hendrawan dan M Rahmat absen.

Siaran Langsung Liga 1 2021 antara Bali United vs PSIS Semarang dimulai pukul 20.45 WIB via Live Streaming TV Online Vidio.com belum tentu via Live Streaming Indosiar.

Link Live Streaming Bali United vs PSIS bisa diakses via Live Streaming Vidio.com dan Siaran Langsung Indosiar. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini. Wawan Hendrawan dan M Rahmat absen.

Duel Bali United vs PSIS Semarang di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Live Streaming Indosiar.

Baca juga: Line Up & Link Streaming Persebaya vs Persiraja Liga 1 Malam Ini Live Indosiar, Kambuaya Kembali

Baca juga: Prediksi Bali United vs PSIS Semarang di Liga 1 Live Indosiar, Stefano Lilipaly di Susunan Pemain

Bali United akan melakoni laga pekanj ke-10 Liga 1 2021

Di pekan ke-10 ini Bali United akan bersua PSIS Semarang di Stadion Maguwoharjo Sleman, Jogjakarta pada Minggu 31 Oktober 2021

Bali United mendapat kabar gembira jelang pertandingan ini.

PSIS Semarang mengalami kekurangan sejumlah amunisi.

Pelatih PSIS Semarang Ian Andrew Gillan (Tribun Jateng)

Baca juga: Jadwal MotoGP Portugal 2021 Live Streaming Trans7, Sirkuit Portimao Lintasan Musuh Marc Marquez

Hal ini membuat Bali United sedikit diuntungkan untuk memenangkan pertandingan ini. PSIS Semarang kehilangan gelandang terbaiknya pada pertandingan Bali United vs PSIS Semarang

Gelandang asing PSIS Semarang asal Palestina Jonathan Cantillana absen dalam laga kontra Bali United Minggu 31 Oktober 2021 di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta.