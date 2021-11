Hobi Nonton Film Horor, Ini 5 Film Korea Yang Dijamin Bikin Tegang dan Merinding

Film Train To Busan, kisah horor serangan zombie

BANJARMASINPOST.CO.ID- Anda penggemar film horor. Nah tentunya wajib mencoba nonton film ini.

Tak hanya sukses menyungguhkan film romantis, ternyata film Korea banyak juga bergenre horor.

Tentunya anda penggemar film horor wajib menonton film ini.

Apalagi masih dalam suasana Halloween, jadi asik menonton bersama teman dan kerabat.

Berikut 5 film horor5 film dan drama Korea ini bisa membuat Halloweenmu makin tegang.

Ini filmnya seperti dikutip dari Soompi pada Minggu (31/10/2021):

Tale of The Nine Tailed

Tale of The Nine Tailed (Soompi)

Tale of the Nine Tailed dibintangi oleh Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah..

Drama ini memag tak ngeri-ngeri amat.

Meski begitu, Tale of the Nine Tailed menyuguhkan momen mneyeramkan.