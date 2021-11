Jadwal Italia Pekan Ini Ada Derby AC Milan vs Inter, Simak Juga Klasemen & Top Skor Live RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah jadwal Liga Italia Serie A yang berlangsung mulai Sabtu (6/11/2021) yang tayang di RCTI & Live streaming Bein Sports. Ada bigmath derby Milan, AC Milan vs Inter Milan & Juventus Vs Fiorentina. Belum tahu laga mana yang akan tayang via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming RCTI +.

Beberapa laga menarik akan tersaji pada pekan ke 11 Liga Italia 2021 dan bisa diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2, AC Milan vs Inter Milan, Juventus Vs Fiorentina dan Venezia Vs AS Roma

Pada Jadwal Liga Italia pekan ke 11 ini, ada AC Milan vs Inter Milan yang bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2. Lalu Juventus Vs Fiorentina dan Venezia Vs AS Roma. Belum ada konfirmasi laga mana yang tayang secara Siaran Langsung RCTI ataupun Live Streaming RCTI +.

Semua pertandingan liga Italia bisa disaksikan di beIN Sports dan Vidio.com.

Salah satu laga yang bakal menjadi perhatian tentun saja pertemuan dua tim sekota AC Milan vs Inter Milan.

Laga itu tentu merupakan adu gengsi dua tim satu kota yang memiliki rivalitas panjang.

AC Milan baru saja memennagkan laga penting melawan AS Roma dengan skor tipis 2-1.

Zlatan Ibrahimovic memborong dua rekor dan berhasil membawa AC Milan menang di Liga Italia 2021-2022.

AS Roma dan AC Milan bertemu dalam laga pekan ke-11 Liga Italia 2021-2022 di Stadion Olimpico pada Minggu (31/10/2021) waktu setempat atau Senin dini hari WIB.

Pertandingan berjalan seimbang dengan masing-masing tim menguasai bola sebanyak 50 persen.