Jadwal Liga 2, Live Indosiar Rans Cilegon FC vs Martapura Putra Dewa & PSIM vs PSCS

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 2 via suaran langsung dan Live Streaming vidio, Selasa (2/11/2021). Ada tiga laga yang akan bertanding PSIM Jogjakarta vs PSCS Cilacap, Hizbul Wathan vs Persijap dan Rans Cilegon FC vs Martapura Putra Dewa.

Hanya Rans Cilegon FC vs Martapura Putra Dewa yang disiarkan secara langsun Indosiar dua laga lainnya di Jadwal Liga 2 akan disiarkan secara langsung live streaming tv online di Vidio.

Pada Jadwal Liga 2 2021, PSIM dan PSCS berada dalam performa yang bagus. Duel yang menarik adalah PSIM vs PSCS dan RANS Cilegon FC vs Martapura Putra Dewa.

PSIM Jogjakarta vs PSCS Cilacap akan berlaga terlebih dahulu yakni pukul 15.15 Wib,

Disusul laga Hizbul Wathan vs Persijap pukul 18.15 WIB lalu Rans Cilegon FC vs Martapura Putra Dewa pukul 20.30 WIB.

Pada duel menarik Rans Cilegon FC vs Martapura Putra Dewa keduanya pernah bertemu di awal kompetisi.

Saat itu RANS Cilegon FC menjalani debut pada Liga 2 Indonesia 2021.

Para pemain klub Liga 2 2021, RANS Cilegon FC (Instagram RANS Cilegon FC)

Sayang laga operdana di kasta kedua LIga Indonesia itu tercoreng oleh Martapura Dewa United.

Klub milik Raffi Ahmad, RANS Cilegon FC, menderita kekalahan pada laga perdana Liga Indonesia grup B, dengan skor cukup telak atas Martapura Dewa United 3-1.

Di laga besok malam itu merupakan kesempatan besar bagi RANS Colegon FC untuk membalas kekalahan menyakitkan atas tuan rumah grup Martapura Dewa United main lima kali, poin 15