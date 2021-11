Prediksi & Susunan Pemain Molmo vs Chelsea di laga Liga Champions, Live SCTV, Lukaku Absen

Malmo vs Chelsea di Eleda Stadion pada Selasa di babak penyisihan grup Liga Champions UEFA. Striker Chelsea Belgia Romelu Lukaku akan absen. Lukaku bersiap untuk menembak ke gawang ketika bek Arsenal Spanyol Pablo Mari (2n L) mencoba untuk memblokir selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Arsenal dan Chelsea di Stadion Emirates di London pada 22 Agustus 2021/Hasil Arsenal vs Chelsea di Liga Inggris, Gol debut Lukaku dan kecerdasan Reece James bawa tim tamu menang 0-2

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Molmo vs Chelsea di laga Liga Champions, Rabu (2/11/2021) via Live Streaming Vidio.com dan via Siaran Langsung SCTV.

Siaran Langsung Liga Champions antara Molmo vs Chelsea via Live Streaming TV Online Vidio dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai pukul 00.45 WIB.

Link Live Streaming Molmo vs Chelsea di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Vidio.com dan Siaran Langsung SCTV.

Duel Molmo vs Chelsea di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Malmo akan bermain melawan Chelsea di Eleda Stadion pada Selasa di babak penyisihan grup Liga Champions UEFA.

Malmo datang ke pertandingan ini dengan kemenangan 3-2 atas Sirius di Allsvenskan.

Penalti dari penyerang Norwegia Jo Inge Berget dan dua gol pada babak kedua dari penyerang Kroasia Antonio Colak memastikan kemenangan bagi Malmo asuhan Jon Dahl Tomasson.

Gelandang muda Swedia Nahom Girmai Netabay dan penyerang Edi Sylisufaj mencetak gol hiburan untuk Sirius.

Chelsea, di sisi lain, mengalahkan Newcastle United 3-0 di Liga Premier Inggris.

Selebrasi Romelu Lukaku usai mencetak gol untuk Chelsea ke gawang Arsenal pada pekan kedua Liga Inggris 2021-2022. (JUSTIN TALLIS / AFP)

Baca juga: Keuntungan Chelsea Setelah Man City & Liverpool Tergelincir, Tuchel Ungkap Hal Ini

Dua gol babak kedua dari bek kanan Reece James dan penalti dari gelandang Jorginho memastikan kesepakatan untuk Chelsea asuhan Thomas Tuchel.