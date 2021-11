Susunan Pemain & Live Streaming Madura United vs Arema FC di Liga 1 2021, Ujian KH Yudo & Dedik

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Madura United vs Arema FC di Jadwal Liga 1 2021, Senin (1/11/2021) Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming vidio.com. Ujian striker Timnas Indonesia KH Yudo & Dedik Setiawan

Laga Arema FC Vs Madura United yang jadi ujian berat untuk Singo Edan.

Tak ingin bernasib sama seperti saat melawan Persita Tangerang, Rabu (27/10/2021) lalu, yakni meraih hasil imbang 2-2, Arema FC ingin mengalahkan Madura United agar bisa mengamankan tiga poin.

"Beberapa hari ini kami fokus melakukan persiapan untuk melawan Madura United."

"Semua pemain siap untuk besok," kata Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida, Minggu (31/10/2021).

Meski yakin persiapan yang dilakukan akan berbuah kemenangan, namun Eduardo Almeida tak menampik jika untuk mencapai target itu tidaklah mudah.

Penyerang Arema FC, Dedik Setiawan, merayakan gol yang dia cetak pada laga kontra Persipura Jayapura pada pekan ketujuh Liga 1 2019 di Stadion Gajayana, Malang, Kamis (4/7/2019). (Kompas.com)

Sebab Madura United merupakan tim yang memiliki banyak pemain bintang.