Jadwal Liga 2 Ada PSPS Riau vs Semen Padang & Live Indosiar PSG Pati vs Persis Solo

Jadwal Liga 2 Rabu (3/11/2021) malam Laga PSG Pati vs Persis Solo akan digelar di Stadion Manahan, Rabu (3/11/2021) malam.Pesepak bola Persis Solo, Alberto Goncalves (depan kanan) menendang bola ke arah gawang PSIM Yogyakarta pada laga lanjutan pekan ketiga Liga 2 2021-2022 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (12/11/2021) malam. Pertandingan PSIM Yogyakarta versus Persis Solo berakhir imbang 0-0 untuk kedua tim. Tribunnews/Muhammad Nursina

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 2 hari ini via Live Streaming Indosiar, Rabu (3/1110/2021). Ada empat tim yang akan berlaga diantaranya duel PSBS vs Mitra Kukar, pukul 15:15 WIB Live streaming Vidio.com dan PSPS Riau vs Semen Padang, pukul 18:15 WIB siaran langsung O Channel.

Semua pertandingan di Jadwal Liga 2 akan disiarkan secara live streaming tv online di Vidio.

Pada Jadwal Liga 2 2021, Rabu besok juga akan bertanding Persewar vs Sulut United, pada pukul 18:15 WIB Live streaming TV Online Vidio dan laga besar

PSG Pati vs Persis Solo, pukul 20:30 WIB via siaran langsung Indosiar

Persis Solo saat ini berada di puncak klasemen Grup C dengan 11 poin. Sementara, PSG Pati berada di posisi ke-5 dengan empat poin.

Laga PSG Pati vs Persis Solo akan digelar di Stadion Manahan, Rabu (3/11/2021) malam WIB.

Pada pertemuan pertama kedua tim, Persis menang dengan skor 2-0 atas PSG Pati. Gol tim racikan Eko Purjianto itu dicetak Beto Gonchalves dan Eky Taufik.

Persis belum pernah kalah dari lima laga di Grup C. Sementara, PSG Pati dalam performa yang cukup bagus usai dilatih Joko Susilo. PSG menang atas Hizbul Wathan FC pada laga terakhirnya di Grup C dengan skor 2-1.

Secara statistik, Persis Solo diunggulkan baik dari segi kualitas pemain maupun kekuatan strategi dan taktik.

Striker Persis Solo Alberto Goncalves (IG @Persissolo)

Hal itu sudah dibuktikan Laskar Sambernywa di sejumlah pertandingan di putaran 1.

Sedangkan Kuda Hitam Saridin, julukan PSG Pati menelan beberapa kekalahan.