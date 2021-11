Jadwal Siaran Langsung SCTV Liga Champion Malam Ini, Atalanta vs Man United & Malmo vs Chelsea

Jadwal Liga Champions Matchday 4 Hari Ini via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Champions TV, Malmo vs Chelsea, Atalanta vs Manchester United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Jadwal Liga Champions (UCL) via Siaran Langsung SCTV yang digelar mulai malam ini tapi pada Rabu (3/11/2021) malam hingga Kamis (4/11/2021) dini hari WIB. Ada Atalanta vs Manchester United, Malmo vs Chelsea, Juventus vs Zenit, Dynamo Kiev vs Barcelona main.

Sejumlah pertandingan menarik Liga Champion akan tayang di SCTV dan Live Streaming Champions TV di Vidio.com pada hari setelahnya, mulai dari AC Milan vs FC Porto, Liverpool vs Atletico, Real Madrid vs Shakhtar, RB Leipzig vs PSG, Manchester City vs Club Brugge dan banyak lainnya.

Sebelum duel bigmatch di Jadwal Liga Champions via Siaran Langsung SCTV yakni Malmo vs Chelsea, Atalanta vs Manchester United, Real Madrid vs Shakhtar dan Liverpool vs Atletico.

Selain pertandingan itu, ada laga-laga menarik Liga Champions lainnya lain seperti AC Milan vs FC Porto, Liverpool vs Atletico, Real Madrid vs Shakhtar, RB Leipzig vs PSG, Manchester City vs Club Brugge dan banyak lainnya yang kemungkinan tidak tayang di SCTV tapi bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com ( Live Streaming Champions TV ).

Salah satu pertandingan yang paling disorot di match day 4 Liga Champions adalah AC Milan vs Porto.

Jadwal Liga Champions AC Milan vs Porto adalah pada Kamis 4 November 2021 pukul 00.45 WIB.

Pertandingan AC Milan vs Porto akan digelar di Stadion San Siro.

Laga ini akan menjadi sulit buat Rossoneri jika mereka mengalami kembali kekalahan maka peluang lolos ke babak selanjutnya semakin menipis.

Pasalnya di matchday ketiga Grup B Liga Champions Porto berhasil meraih poin penuh saat menjamu AC Milan dengan skor 1-0

Bermain di Estadio Do Dragao, Porto, Portugal, Rabu (20/10/2021) dini hari WIB, Porto mampu mendominasi permainan.