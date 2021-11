Jelang Atalanta vs Manchester United Liga Champions Hari Ini, Fans Saling Serang di Bar 1 Masuk RS

Jelang Atalanta vs Manchester United Liga Champions Hari Ini, Fans Manchester United di Serang di Bar Italia 1 orang masuk RS. Gelandang Atalanta Swiss Remo Freuler (kanan) menyundul bola untuk mempertahankan sepak pojok pada pertandingan sepak bola grup F Liga Champions antara Manchester United dan Atalanta di stadion Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 20 Oktober 2021.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Atalanta vs Manchester United di laga Liga Champions, Rabu (03/11/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Ole Gunnar Solskjaer Pakai pola 3-5-2 atau 4-2-3-1.

Siaran Langsung Liga Champions antara Atalanta vs Manchester United via Live Streaming TV Online Vidio dan via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Atalanta vs Manchester United di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Ole Gunnar Solskjaer Pakai pola 3-5-2 atau 4-2-3-1.

Duel Atalanta vs Manchester United di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Live SCTV Jadwal dan Prediksi, Atalanta vs Manchester United di Liga Champions Duet Ronaldo & Cavani

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung SCTV Liga Champion Malam Ini, Atalanta vs Man United & Malmo vs Chelsea

Manchester United menuju Italia untuk menghadapi Atalanta dalam pertandingan grup Liga Champions yang penting.

Setan Merah berada di puncak grup setelah bangkit dari ketinggalan 2-0 untuk mengalahkan Italia 3-2 melalui sundulan Cristiano Ronaldo di Old Trafford.

Namun, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan dengan Atalanta yang duduk di urutan kedua dengan empat poin, sejajar dengan Villarreal yang berada di posisi ketiga, dan Young Boys yang berada di posisi keempat masih bersaing dengan tiga poin.

Man Utd berada di puncak grup Liga Champions setelah bangkit dari ketinggalan 2-0 untuk mengalahkan Atalanta terakhir kali.

Mereka tidak akan diperkuat Victor Lindelof yang cedera untuk perjalanan setelah ia mengalami cedera saat latihan.

Gelandang Manchester United Inggris Jesse Lingard (kedua dari kanan) merayakan dengan rekan setimnya setelah mencetak gol kedua mereka selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara West Ham United dan Manchester United di Stadion London, di London timur pada 19 September 2021. (IAN KINGTON / AFP)

Baca juga: Manchester United Lepas Paul Pogba Secara Gratis, Conte Mendingin, Hazard Diincar Newcastle Utd

Atalanta memiliki sejumlah cedera yang harus dihadapi.