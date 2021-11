Konsep Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Dikulik Irwan Mussry, Maia Estianty Mau Pesta di Paris

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rencana pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise akhirnya mulai dikulik oleh Maia Estianty dan Irwan Mussry.

Bahkan, Maia Estianty rupanya sudah memiliki rencana untuk mengadakan pesta bagi pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise kelak.

Dilansir melalui video yang diunggah di kanal youtube MAIA ALELDUL TV, Senin (1/11/2021), mantan istri Ahmad Dhani tersebut kembali mengundang Alyssa dan Tissa Biani untuk makan malam bersama mereka.

Di kediaman Al, El, dan Dul, Maia menyambut hangat kedua calon menantunya tersebut.

Melihat kemesraan diantara Al dan Alysaa, Irwan Mussry pun memuji keserasian keduanya yang sudah berhasil mempertahankan hubungan selama bertahun - tahun.

"Are they great? look at them both, awh" ucap Irwan.

Sudah berhasil menyelesaikan pendidikan dan menjalankan wisuda, kelanjutan hubungan antara Al dan Alyssa pun dikulik langsung oleh Irwan Mussry.

"Daddy lagi nanyain Alyssa, entar mau gimana acaranya ciee," goda Maia pada Al.

Tampak malu - malu, Al yang sedang asik bermain piano pun hanya menanggapi Maia dengan tersenyum.

Tidak hanya di Indonesia, Maia ingin Al Dan Alyssa untuk merayakan pesta pernikahan mereka di Prancis tempat ayah sang calon menantu berasal.