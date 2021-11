Live SCTV! Line Up & Link Nonton TV Online Malmo vs Chelsea Liga Champions Malam Ini, Lukaku Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Malmo vs Chelsea di Liga Champions via Siaran Langsung SCTV & Live Streaming Champions TV, Romelu Lukaku absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Malmo vs Chelsea di laga Liga Champions, Rabu (03/11/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Romelu Lukaku absen.

Siaran Langsung Liga Champions antara Malmo vs Chelsea via Live Streaming TV Online Vidio dan via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai pukul 00.45 WIB.

Link Live Streaming Malmo vs Chelsea di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Edinson Cavani dan Cristiano Ronaldo main.

Duel Malmo vs Chelsea di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Jadwal Siaran Liga Inggris Pekan Ini, Derby Manchester United vs Man City, Chelsea & Liverpool Main

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Atalanta vs Man United di Liga Champions Live SCTV Malam Ini, Ronaldo Main

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Juventus vs Zenit di Liga Champions Malam Ini, Morata & Dybala Duet

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung SCTV Liga Champion Malam Ini, Atalanta vs Man United & Malmo vs Chelsea

Duel UCL matchday ke-4 di Stadion Elda membuka peluang bagi The Blues untuk mengejar puncak klasemen.

The Blues kini berada di tempat kedua klasemen Grup H dengan 6 poin, terpaut 3 angka dari Juventus selaku pemuncak Grup H.

Adapun Zenit menempel di tempat ketiga dengan 3 poin. Sementara, Malmo di posisi juru kunci tanpa poin.

Dengan selisih poin yang masih ketat, Chelsea punya kesempatan untuk melenggang ke puncak.

Skenarionya, jika The Blues memenangkan duel nanti dengan hujan gol, sementara Juve kalah dari Zenit, maka The Blues mengkudeta Juventus dengan unggul selisih gol.

Peluang kian terbuka karena Malmo merupakan tim terlemah di Grup H.