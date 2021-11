Live SCTV, Liverpool vs Atletico Madrid di Liga Champions, Mane & Mo Salah Main, Griezmann Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Liverpool vs Atletico Madrid di laga Liga Champions, Rabu (2/11/2021) vidio.com & via Siaran Langsung SCTV. Penyerang Liverpool asal Mesir Mohamed Salah (ke-2-kanan) berebut bola dengan pemain tengah Atletico Madrid asal Prancis Thomas Lemar (kiri) dan bek Atletico Madrid Spanyol Mario Hermoso (kedua-kiri) selama pertandingan sepak bola Grup B Liga Champions UEFA antara Atletico Madrid dan Liverpool di stadion Wanda Metropolitano di Madrid pada 19 Oktober 2021. Hasil babak pertama laga Atletico Madrid vs Liverpool berakhir dengan skor 2-2, Rabu (20/10/2021).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Liverpool vs Atletico Madrid di laga Liga Champions, Rabu (2/11/2021) via Live Streaming Vidio.com dan via Siaran Langsung SCTV. Sadio Mane & Mohamed Salah main, Griezmann absen.

Siaran Langsung Liga Champions antara Liverpool vs Atletico Madrid via Live Streaming TV Online Vidio dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Liverpool vs Atletico Madrid di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Vidio.com dan Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Sadio Mane & Mohamed Salah main, Griezmann absen.

Duel Liverpool vs Atletico Madrid di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Jadwal Siaran Liga Inggris Pekan Ini, Derby Manchester United vs Man City, Chelsea & Liverpool Main

Baca juga: Krisis Liverpool Jelang Kontra Atletico di Liga Champions, Juergen Klopp Lakukan Ini

Liverpool kembali beraksi dengan pertandingan penting Liga Champions UEFA minggu ini saat mereka menghadapi Atletico Madrid di Anfield pada hari Rabu.

Kedua tim memiliki pemain yang sangat baik di barisan mereka dan ingin memenangkan pertandingan ini.

Atletico Madrid berada di peringkat empat klasemen sementara La Liga dan belum dalam performa terbaiknya musim ini.

Los Colchoneros mengalahkan Real Betis dengan selisih 3-0 di pertandingan sebelumnya dan akan percaya diri menjelang pertandingan ini.

Diego Simeone dan Juergen Klopp tidak mau bersalaman usai Liga Champion, Kamis (12/3/2020) dini hari WIB. (Tribunnews.com)

Baca juga: Lima Klub Termasuk Liverpool Tertarik Boyong Marco Asensio, Real Madrid Target Pogba & Rudiger

Liverpool, di sisi lain, berada di tempat kedua dalam tabel Liga Premier dan telah mengesankan tahun ini. Pasukan Jurgen Klopp ditahan imbang 2-2 oleh Brighton selama akhir pekan dan harus bangkit kembali dalam pertandingan ini.

Atletico Madrid memiliki rekor bagus melawan Liverpool dan telah memenangkan tiga dari tujuh pertandingan yang dimainkan antara kedua tim.