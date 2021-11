Live SCTV Molmo vs Chelsea Liga Champions, The Blues Ingin Hujan Gol Geser Juventus di Puncak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Malmo vs Chelsea di laga Liga Champions, Rabu (03/11/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Chelsea hujan gol lagi.

Chelsea akan berusaha untuk melanjutkan performa fantastis mereka ketika mereka menghadapi Malmo di Liga Champions pada hari Rabu dinihari WIB.

The Blues telah menikmati awal yang baik untuk musim ini di semua lini karena Thomas Tuchel bertujuan untuk membawa lebih banyak trofi kembali ke Stamford Bridge.

Chelsea hanya berada di urutan kedua di Grup H, setelah menderita kekalahan 1-0.

Sementara itu, Timo Werner dan Romelu Lukaku sama-sama tertatih-tatih dalam kemenangan Chelsea melawan Malmo bulan lalu di Stamford Bridge dan keduanya akan absen untuk pertandingan kedua.

N'Golo Kante juga ditinggalkan di rumah.

Striker Manchester City Sergio Aguero (tengah) diapit pemain Chelsea Chelsea Andreas Christensen (kiri) dan gelandang N'Golo Kante (kanan) selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Manchester City vs Chelsea di Etihad Stadium di Manchester, utara Inggris barat, pada 8 Mei 2021. (LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP)

Tuchel berkata: "Ya, semua pemain ini masih absen. Untuk Timo, Romelu dan Kova tidak mengejutkan. Bagi Mason, dia tidak merasa lebih baik. Untuk menghentikan spekulasi apa pun, itu bukan Covid. Namun, Christian Pulisic tersedia lagi.