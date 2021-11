Maia Estianty Ingin Rayakan Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa di Perancis, Irwan Mussry Mendukung

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tidak hanya di Indonesia, Maia Estianty ingin Al Ghazali dan Alyssa ingin merayakan pesta pernikahan mereka di Prancis tempat ayah sang calon menantu berasal.

"Guys you have to prepare celebration in Paris for Al and Alyssa," ucap Irwan.

"Amin amin doain,"jawab Alyssa.

"Aku jadi bridesmaid kan," timpal Tissa Biani.

Ya, rencana pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise akhirnya mulai dikulik oleh Maia Estianty dan Irwan Mussry.

Bahkan, Maia Estianty rupanya sudah memiliki rencana untuk mengadakan pesta bagi pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise kelak.

Irwan Mussry, Maia Estianty bahas pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise (YouTube MAIA ALELDUL TV)

Dilansir melalui video yang diunggah di kanal youtube MAIA ALELDUL TV, Senin (1/11/2021), mantan istri Ahmad Dhani tersebut kembali mengundang Alyssa dan Tissa Biani untuk makan malam bersama mereka.

Di kediaman Al, El, dan Dul, Maia menyambut hangat kedua calon menantunya tersebut.

Melihat kemesraan diantara Al dan Alysaa, Irwan Mussry pun memuji keserasian keduanya yang sudah berhasil mempertahankan hubungan selama bertahun - tahun.

"Are they great? look at them both, awh" ucap Irwan.