Prediksi AC Milan vs FC Porto di Liga Champions, Pioli Kehilangan 5 Pemain Penting

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming AC Milan vs Porto di Liga Champions via Live Streaming Champions TV, 5 Pemain Stefano Pioli Absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming AC Milan vs Porto di laga Liga Champions, Kamis (04/11/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan tak via Siaran Langsung SCTV. Stefano Pioli kehilangan 5 pilar penting.

Hingga matchday 3 UCL musim ini AC Milan belum mampu mendapatkan 1 poin pun.

Rossoneri menelan 3 kekalahan di tangan Liverpool, Atletico Madrid, dan FC Porto.

Hasil yang sangat mengecewakan itu memaksa tim asuhan Stefano Pioli tersungkur sebagai juru kunci Grup B.

Di sisi lain, Porto saat ini menempati peringkat 3 dengan koleksi 4 poin.

Mereka punya jumlah poin yang sama dengan Atletico di tangga ke-2, namun kalah dari sisi selisih gol.

Sementara itu Liverpool kukuh di puncak tabel dengan poin sempurna, berkat 3 kemenangan.