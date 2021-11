Prediksi Leipzig vs PSG di Liga Champions Live Streaming TV Online, Lionel Messi Tidak Ada Didaftar

Live Streaming Leipzig vs PSG di Liga Champions, Kamis (4/11/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan tak via Siaran Langsung SCTV. Lionel Messi absen. Penyerang Paris Saint-Germain Argentina Lionel Messi berebut bola dengan pemain depan Club Brugge dari Belanda Noa Lang (kiri) selama pertandingan sepak bola Grup A Liga Champions UEFA Club Brugge melawan Paris Saint-Germain (PSG) di Stadion Jan Breydel di Bruges, pada September 15, 2021.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Leipzig vs PSG di Liga Champions, Kamis (4/11/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan tak via Siaran Langsung SCTV. Lionel Messi absen.

Siaran Langsung Liga Champions antara RB Leipzig vs Paris Saint-Germain via Live Streaming TV Online Vidio dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Leipzig vs PSG di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan bukan via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Lionel Messi absen.

Duel RB Leipzig vs Paris Saint-Germain di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Saat Paris Saint-Germain tandang ke markas RB Leipzig di Liga Champions, tim tamu kemungkinan bakal

tidak akan diperkuat Lionel Messi.



RB Leipzig akan menjamu Paris Saint-Germain di Red Bull Arena, Leipzig, Jerman, Kamis (4/11/2021) dini hari WIB.

tim Mauricio Pochettino akan tanpa peraih enam kali Ballon d'Or saat timnya melanjutkan kampanye Liga Champions ini.

Lionel Messi telah dikeluarkan dari skuad Paris Saint-Germain untuk menghadapi RB Leipzig karena beberapa keluhan cedera baru.

Messi tidak disebutkan dalam skuad 21 pemain Mauricio Pochettino untuk pertandingan penyisihan grup Liga Champions Rabu, setelah keluar lebih awal dalam pertandingan Ligue 1 terakhir mereka melawan Lille.

Penyerang Paris Saint-Germain Argentina Lionel Messi (kiri) memandang pelatih kepala Paris Saint-Germain asal Argentina Mauricio Pochettino saat ia meninggalkan lapangan dalam Liga Prancis antara Paris-Saint Germain (PSG) vs Lyonnais di Stadion Parc des Princes di Paris pada 19 September 2021. Lionel Messi terlihat tak senang ketika ditarik keluar oleh Pochettino pada menit ke-76. (FRANCK FIFE / AFP)

Baca juga: Live Streaming Dynamo vs Barcelona di Liga Champions, Soal Derita Lionel Messi Kembali Diungkit

Pochettino menjelaskan bahwa superstar Argentina itu mengalami cedera setelah kemenangan 2-1, dan PSG kini telah mengkonfirmasi bahwa ia sedang berjuang dengan dua masalah terpisah yang membuatnya tidak tersedia untuk seleksi.

Pochettino pasti akan berharap untuk memiliki sosok kunci kembali pada saat timnya akan menjamu Nantes pada 20 November, dengan pertandingan itu datang hanya empat hari sebelum pertemuan penting Liga Champions melawan Manchester City.