Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Porto di Liga Champion Live Streming Vidio, Rosonerri Kritis

Penyerang AC Milan Olivier Giroud (tengah) akan menjadi andalan timnya saat laga Liga Champions AC Milan vs FC Porto. Giroud, Rade Krunic (CL) dan Ante Rebic (kanan) bereaksi pada m pertandingan sepak bola Serie A Liga Italia melawan Sampdoria di Stadion Luigi Ferraris di Genova pada 23 Agustus 2021.

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Porto di Liga Champions 2021/2022 pada Kamis (4/11/2021). Giroud main.



Jadwal Siaran Langsung laga lanjutan Liga Champion antara AC Milan vs Porto mulai pukul 00.45 WIB.

Link Live Streaming AC Milan vs Porto bisa diakses setelah tautan ini. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Giroud main.

Duel AC Milan vs Porto di laga Liga Champions tak siaran langsung SCTV tapi hanya bisa via Live Streaming TV Online.

AC Milan akan berharap untuk menghindari kekalahan ketiga berturut-turut di Liga Champions 2021-22 ketika mereka menjamu Porto di San Siro di Grup B pada Kamis dinihari WIB.

Rossoneri kalah 1-0 dari pasukan Sergio Conceicao di matchday tiga, dengan tim tamu berusaha untuk menjaga tekanan pada Atletico Madrid yang berada di posisi kedua minggu ini.

Untuk semua hasil impresif mereka di laga domestik, AC Milan belum mampu meretasnya di Liga Champions, dan petualangan mereka di kompetisi utama Eropa terancam berakhir bahkan sebelum dimulai.

Para pemain AC Milan merayakan kemenangan 3-2 atas Verona pada pekan ke-8 Liga Italia 2021-2022 di Stadion San Siro, Minggu (17/10/2021) dini hari WIB. (AFP/MARCO BERTORELLO) (Kompas.com)

Menyusul kekalahan 3-2 yang mendebarkan dari Liverpool pada matchday pembukaan dan kekalahan menyakitkan berikutnya dari Atletico Madrid, Milan tetap tanpa kemenangan dan tanpa poin di Grup B saat pemenang menit ke-65 dari Luis Diaz memberi Porto ketiga poin pada matchday tiga.

Tidak mengherankan jika berakar di peringkat terbawah dan dijamin akan bertahan di sana pada akhir pertandingan di matchday empat, harapan Milan untuk lolos ke babak 16 besar bisa pupus minggu ini.

Bahkan hadiah hiburan sepak bola Liga Europa sekarang tampaknya juga selangkah jauh.

Rossoneri yang dilanda cedera setidaknya bisa membanggakan tiga kemenangan Serie A berturut-turut menjelang bentrokan mereka dengan Porto.